Genova – “Le solite falsità dette sul mio conto”. Così il sindaco di Genova Marco Bucci ha smentito questa mattina, a margine di una conferenza stampa, le voci di una sua presunta contrarietà alla candidatura di Ilaria Cavo, ex assessore regionale alla Cultura e poi deputato a Roma per Noi moderati, alla corsa per l’elezione a presidente della Regione Liguria che si terranno a fine ottobre.

Il primo cittadino ha smentito categoricamente le voci, circolate negli ultimi giorni, secondo cui avrebbe espresso un parere negativo sulla candidatura di Cavo ed ha invece confermato che lavorerà con tutti “dando il mio contributo a quelli che dovranno decidere”.

Il primo cittadino ha mostrato grande ottimismo dicendosi certo che “lavorando insieme vinceremo” rivolgendosi probabilmente a chi sottolinea le “spaccature” rappresentante dall’allargamento del “campo largo” a forze politiche che, in Comune, appoggiano invece la maggioranza di centro-destra.

L’ufficializzazione ancora non c’è ed è attesa a breve ma sembra sempre più probabile la corsa “a due” tra l’ex ministro Orlando e la deputata Ilaria Cavo per il difficile incarico di nuovo Presidente della Regione Liguria.