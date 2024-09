Busalla (Genova) – Niente treni da e per Genova da domani, mercoledì 4 settembre a domenica 8 settembre sulla linea Genova – Busalla

La notizia sta creando molta preoccupazione e proteste per i pendolari che ogni giorno si spostano sulla linea per motivi di lavoro.

Il servizio sostitutivo è stato annunciato da Trenitalia ma si teme che il numero delle vetture e dei posti a sedere siano al di sotto delle necessità reali del servizio come già avvenuto per la linea Casella – Genova, bloccata dai passeggeri per assenza di posti necessari e che ha richiesto l’intervento dei carabinieri.

Il tema dei trasporti è sempre più al centro della cronaca e della vita dei piccoli e grandi centri e chi vive nell’entroterra rivendica il proprio diritto ad avere servizi efficienti e nella misura necessaria.