Genova – Un temporale sta interessando la città con precipitazioni localmente anche piuttosto forti. La prima parte della perturbazione attesa per la serata di oggi e la notte è arrivata, preceduta da lampi e tuoni.

Per le prossime ore, lo ricordiamo, è previsto un forte peggioramento con l’attivazione dell’Allerta Gialla dalle ore 20.

Situazione destinata a peggiorare nella notte e Arpal ha diffuso un avviso di Allerta Arancione per temporali molto forti a partire dalla mezzanotte e sino alle 16 di domani, domenica 8 settembre.

Previste precipitazioni localmente molto intense, forti raffiche di vento e grandinate sulla zona di centro-levante della Liguria.

Meno intenso il maltempo atteso nel ponente ligure dove l’allerta resta Gialla

Il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) si è riunito oggi pomeriggio e, sulla base della nuova dichiarazione di stato di ALLERTA GIALLA E ARANCIONE sul territorio del Comune di Genova diramata dalla Regione Liguria, ha messo in atto le azioni previste dal Piano di Protezione Civile Comunale per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Durante il periodo di allerta meteo idrogeologica GIALLA per temporali tra le ore 20.00 e le 23.59 di sabato 7 settembre, ARANCIONE tra le 00.00 e le 15.59 e nuovamente GIALLA fino alle 23.59 di domenica 8 settembre, i cittadini sono tenuti ad adottare i comportamenti di autoprotezione in tutta la città.

In particolare:

all’emanazione dello stato di allerta

• proteggere con paratie o sacchi di sabbia i locali che si trovano al piano strada e chiudere le porte di cantine, garage, seminterrati

• spostare auto e/o moto in una zona alta non soggetta ad allagamenti

• tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio a pile, una torcia elettrica

• I possessori di tagliandi Blu Area A (Foce), B (Foce), C (Bassa Val Bisagno), R (San Fruttuoso) e T (Marassi) che abbiano opzionato le suddette zone come prima scelta, e i possessori dei tagliandi Blu Area FB e FC, in concomitanza dello stato di allerta arancione possono parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta. La disposizione è valida anche per i residenti di via Fereggiano e corso De Stefanis non in possesso del tagliando Blu Area (che dovranno esporre la carta di circolazione, in originale o in copia)

all’entrata in vigore dell’allerta

• tenersi aggiornati sull’evolversi della situazione e prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, da radio, tv e tutte le altre fonti di informazione ufficiali

• stazionare in un luogo sicuro evitando le zone della città più soggette ad allagamenti, come sottopassi, strade accanto agli argini di torrenti, ponti, passerelle, e in generale tutte le zone più basse della città

• non accedere o soggiornare in cantine, garage, locali seminterrati o al piano strada, sino alla fine dell’evento e salire ai piani superiori, evitando SEMPRE l’uso dell’ascensore

Per tutta la durata dell’allerta gialla vengono monitorati i principali corsi d’acqua del territorio comunale da parte dei volontari di protezione civile e della polizia locale.

I complessi sportivi pubblici e privati restano aperti e devono osservare le norme di autoprotezione previste dai Piani Interni d’Emergenza dei singoli complessi.

Restano chiusi:

– i cantieri e gli scavi in alveo

– il Museo di Storia Naturale Doria e la Loggia della Mercanzia

– le biblioteche Bruschi, Guerrazzi, Lercari, Servitana, Palasciano, Cervetto, Gallino

– i centri civici Staglieno e Buranello

– i sottopassi pedonali

Sono sospesi i mercati bisettimanali di merci varie, che si svolgono nelle aree pubbliche limitrofe e via del Costo e via Tortosa

Divieto di sosta:

• su entrambi i lati di via Pontetti, fino all’intersezione con il civico 14C di via Isonzo. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

• via Percy Bysshe Shelley, tratto compreso tra il civ. 161 e l’intersezione con via Monaco Simone e lungo l’asse principale nel tratto compreso fra i civici 15 e 79. Rimozione forzata dei veicoli inadempienti

Restano chiusi tutti i cantieri e gli scavi negli alvei dei torrenti ed è vietato il transito pedonale sulla passerella di passo Carlineo sul torrente Chiaravagna.

LE DISPOSIZIONI DI AMT – ALLERTA ARANCIONE

Durante lo stato di allerta meteo idrogeologica arancione per temporali, emesso da Regione Liguria dalle ore 00.00 alle ore 15.59 di domenica 8 settembre, e comunque fino a cessata allerta arancione, sono in atto i seguenti provvedimenti per il servizio AMT urbano Genova.

La metropolitana è in servizio sull’intera tratta Brin – Brignole; restano chiusi, fino a cessata allerta arancione, i due accessi della stazione metro di Brignole di via Canevari, gli ascensori all’interno della stazione metro zona Canevari e gli ascensori da piazza Raggi a corso Montegrappa. La stazione metro di Brignole è accessibile da piazza Raggi (Borgo Incrociati) e da piazza Verdi dai normali accessi.

Per tutta la durata dell’allerta arancione gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini, e l’ascensore di Quezzi restano chiusi.