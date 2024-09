Genova – Il sottopasso di via della Superba è ancora allagato, all’altezza di via Tea Benedetti, a Cornigliano, ad ore dalla fine delle precipitazioni.

Disagi e proteste degli automobilisti e dei trasportatori alle prese con l’ormai noto problema con la rete di scarico delle acque piovane nella zona.

A segnalare la chiusura, intorno alle 8,30, la polizia locale che ha poi riaperto il passaggio, con esclusione di moto e scooter, intorno alle 10.

Restano le perplessità dei tanti genovesi che si domandano come sia possibile che un’opera realizzata in tempi recentissimi, sia spesso interessata dai disagi ben noti come l’allagamento anche in condizioni di precipitazioni non certo eccezionali.