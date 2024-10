Genova – Ruba su un’auto di turisti appena arrivati in città per le vacanze ma viene subito individuato e arrestato.

Un 36enne senza fissa dimora è stato bloccato dagli agenti della Questura a seguito della denuncia di una famiglia straniera in città per una vacanza.

L’auto era parcheggiata in piazza Grimaldi ed è stata scassinata e ripulita di ogni oggetto di valore.

Fortunatamente un passante ha notato la scena ed ha chiamato la polizia. Dalla sala operativa hanno individuato i due autori attraverso le telecamere di videosorveglianza, monitorando i loro spostamenti fino in vico dei Fregoso.

Qui sono giunti gli agenti che hanno trovato uno dei due presunti autori e lo hanno tratto in arresto. In tasca il 36enne occultava un grimaldello, lo stesso presumibilmente utilizzato per forzare la vettura.