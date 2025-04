Genova, raccolta fondi per ricomprare l’ambulanza distrutta

Genova – Una raccolta fondi online per ricomprare l’ambulanza distrutta nel terribile incidete avvenuto lo scorso 4 aprile 2025 in corso Europa, vicino all’ospedale San Martino.

A lanciarla i volontari della Croce Verde di Quarto che hanno perso una delle ambulanze più importanti e moderne della loro “flotta”.

La raccolta fondi è stata aperta sulla piattaforma Gofoundme e permette a chiunque di donare anche pochi euro per una nobile causa: rimettere su strada un’ambulanza in grado di trasportare i feriti in ospedale ma anche di poter salvare vite direttamente sul mezzo, con le apparecchiature di cui è dotata.

Una perdita rilevane per la Croce Verde di Quarto che ha perso in pochi istanti un mezzo da oltre 100mila euro nell’impatto tra un’auto e il mezzo di soccorso, a poche decine di metri dall’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Nell’impatto, fortunatamente, solo feriti non gravi ma l’ambulanza ha subito danni pesantissimi “piegandosi” e ribaltandosi su un lato.

Questo l’appello:

Siamo i volontari della Croce Verde di Quarto dei Mille ODV, da oltre un secolo al fianco della nostra comunità, giorno e notte, senza mai tirarci indietro.

Il 4 aprile 2025, un grave incidente ha distrutto una delle nostre ambulanze più preziose: un mezzo di rianimazione avanzata, attrezzato per intervenire nei casi più critici, e con appena un anno di vita.

Per fortuna nessuno dei nostri volontari nè delle altre persone coinvolte ha riportato ferite gravi. Ma senza questo mezzo, non possiamo garantire lo stesso livello di prontezza ed efficacia negli interventi di emergenza.

Acquistare una nuova ambulanza di rianimazione ha un costo altissimo, che da soli non possiamo sostenere.

Per questo chiediamo il vostro aiuto.

Obiettivo: raccogliere 100.000 euro per acquistare un nuovo mezzo di soccorso.

Ogni donazione, anche la più piccola, è un gesto che può fare la differenza.

Condividi questa campagna, parlane con amici e parenti.

Aiutaci a continuare a esserci. Aiutaci ad aiutare.

Con gratitudine,

I volontari della Croce Verde Quarto dei Mille

La pagina web sulla quale è possibile fare la donazione si trova qui



——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it

Seguici sulla pagina Facebook

Iscriviti al canale whatsapp

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it