Genova – Il punto vendita Ekom Discount di Nervi è stato completamente ristrutturato e da affiliato passa a negozio di proprietà. Il punto vendita Ekom – aperto dal 2007 – oltre a presentarsi alla clientela rinnovato offrirà ora anche specialità locali.

“Siamo orgogliosi – spiega Giuseppe Marotta, direttore canale Ekom – di presentare il nostro rinnovato punto vendita a Genova Nervi, in Via Oberdan. L’esperienza di acquisto dei nostri clienti è stata prioritaria in questo progetto, che ha comportato un importante investimento economico per apportare miglioramenti significativi che fossero sempre in linea con gli standard offerti dalla nostra insegna. Sempre per la stessa volontà di dare continuità e un servizio eccellente abbiamo integrato le risorse presenti nella precedente gestione di affiliazione all’interno del nuovo punto vendita.”

Il format Ekom, evoluto e sviluppato nel tempo, è infatti un percorso di sinergia, collaborazione e progettualità trasversale con la rete in affiliazione che si sviluppa quotidianamente attraverso scambi di competenze specialistiche e conoscenza del territorio e delle abitudini di acquisto.

Il punto vendita appena ristrutturato – con una superficie di vendita di 500 mq circa – è ora più moderno e funzionale.

All’interno, il reparto ortofrutta e il pane fresco sono in modalità self-service e propongono un’ampia gamma di prodotti per rispondere alle differenti necessità dei consumatori. Presenti anche il banco macelleria e il banco taglio serviti, con la migliore proposta di prodotto fresco e un servizio puntuale e attento.

Il punto Ekom è aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.30 e la domenica dalle 8.30 alle 20.00.

“Lo store ora presenta un nuovo format, studiato per offrire una fruizione ottimale e un ambiente accogliente per la spesa di tutti i giorni. Per garantire la freschezza dei prodotti e un servizio eccellente abbiamo rinnovato i reparti gastronomia, macelleria, e ortofrutta, questi ultimi gestiti da nostri partner consolidati : Ghigliotti per la macelleria e Ortobra per la frutta e verdura. I nostri clienti, inoltre, potranno beneficiare di un ampio parcheggio sotterraneo, facilitando così l’accesso e la comodità durante gli acquisti.” conclude Marotta.

Nei punti vendita Ekom i clienti possono trovare un ampio assortimento di prodotti grocery, una vasta selezione di specialità locali e una scelta accurata di freschi e freschissimi. Inoltre, viene dedicata particolare attenzione all’ambiente, grazie a soluzioni che riducono l’impatto ambientale, come banchi a basse emissioni e sistemi di illuminazione a LED.