Genova – E’ stato affidato ai social l’appello lanciato dalla Pubblica Assistenza Nerviese, che denuncia il furto di una bicicletta che appartiene ad un giovanissimo paziente di otto anni impegnato in una lotta contro una grave malattia e che è sottoposto alla chemioterapia.

Nel caso qualcuno ritrovasse il mezzo, potrebbe consegnarlo nella sede di via Oberdan 105R a Nervi. Ecco, di seguito, l’appello:

“È stata rubata una bicicletta a un nostro piccolo paziente di 8 anni, il bambino fa la chemioterapia è una delle sue poche gioie farsi i giretti in bicicletta.. se qualcuno l’avesse trovata può portarcela in sede in via Oberdan 105 R… o se qualcuno l’avesse presa per sbaglio, sempre di riportacela, con discrezione da noi.. l’errore è umano.. vogliamo sperare che la bici torni al suo piccolo proprietario”