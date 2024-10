Genova – Una gara di solidarietà per aiutare il bambino di 8 anni, in cura con la chemioterapia, per ritrovare la bicicletta rubata. E’ bastato pubblicare l’appello sulle pagine social per ottenere una valanga di commenti e di offerte di aiuto per il bambino vittima di un infame furto e che è triste perché non può fare il suo solito giretto sul mezzo a due ruote per passare il tempo e per trascorrere un pò di tempo “come tutti i bambini”.

“È stata rubata una bicicletta a un nostro piccolo paziente di 8 anni – si legge nella pagina della Croce Verde Nerviese – il bambino fa la chemioterapia è una delle sue poche gioie farsi i giretti in bicicletta.

Se qualcuno l’avesse trovata può portarcela in sede in via Oberdan 105 R… o se qualcuno l’avesse presa per sbaglio, sempre di riportacela, con discrezione da noi.. l’errore è umano.. vogliamo sperare che la bici torni al suo piccolo proprietario”.

Pochi minuti e la lista dei commenti ha iniziato ad allungarsi a vista d’occhio scatenando una gara di solidarietà che scalda il cuore. C’è chi ha offerto la bici dei propri figli cresciuti e chi si è messo a disposizione per acquistarne una nuova qualora la prima non tornasse.

(Foto di Archivio)