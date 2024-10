Arenzano (Genova) – Ancora una notte di ricerche, purtroppo senza esito, per Davide Violin, il ristoratore disperso ormai da giorni, travolto dall’ondata di piena del torrente Lissolo in località Terralba.

Per tutta la notte le squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e del soccorso alpino sono tornate ad esplorare metro per metro il corso d’acqua e le adiacenze devastate dalla piena e i punti dove sono state trovate le carcasse delle auto travolte dall’ondata d’acqua che le ha letteralmente accartocciate.

Ricerche anche in mare, con i mezzi navali delle forze dell’ordine e i potenti fasci di luce che hanno illuminato il tratto di mare davanti alla foce del Lerone dove si immette il Lissolo.

Sfortunatamente non è stato trovato nulla e le ricerche proseguono senza sosta ance se le speranze sono ormai ridotte al lumicino.