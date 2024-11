gliGenova – Disagi, nel centro città per il corteo degli studenti che percorre le vie cittadine creando comprensibili problemi alla viabilità ed al traffico. Si tratta del “No Meloni Day” organizzato da OSA (l’Opposizione Studentesca Alternativa) e da Cambiare Rotta che criticano duramente la politica nazionale riguardo scuole ed Università.

Gli studenti si sono concentrati in piazza Corvetto per poi muovere per le vie del centro in corteo.

Percorrono via XII Ottobre, via XX Settembre sino in piazza De Ferrari dove torneranno in presidio fisso.

Gli studenti di Genova, che presidiano anche la sede dell’Università, con due attiviste incatenate da giorni per chiedere uno sportello anti-violenza, criticano le scelte del Governo in fatto di edilizia scolastica, contro il crescente costo dello studio, le politiche abitative che rendono sempre più difficile e costoso trovare stanze ed abitazioni per studenti fuori sede ma anche la strada che prevede una crescente gestione “manageriale” e attenta ai tagli di spesa, di tutto ciò che circonda l’Istruzione e la Scuola in genere.