Masone (Genova) – Ha perso il controllo del furgoncino che stava guidando ed è finita fuoristrada restando in bilico sulla scarpata sottostante. Momenti da brivido, questa mattina, per una automobilista che, a causa di un errore di manovra, è rimasta in bilico sulla scarpata al passo del Faiallo, nei pressi del forte Geremia.

La donna, uscita autonomamente dal veicolo, ha subito chiamato i soccorsi e i Vigili del Fuoco hanno così provveduto, grazie ad un argano a mano, al recupero del mezzo rimettendolo sulla carreggiata.