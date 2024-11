Genova ospiterà la prima tappa del tour di Jack Savoretti che sceglie la sua amata città per dare il via ad una serie di concerti che proseguirà sino al 20 dicembre a Napoli.

Il tour parte nel capoluogo ligure, il 13 dicembre 2024, sul palcoscenico del Teatro Nazionale che ha ancora qualche biglietto per il concerto evento.

Jack Savoretti, cantante italo-inglese porta a Genova il tour teatrale “Notti romantiche” per poi proseguire a Venezia (sold out), Bologna (16 dicembre), Roma (19 dicembre) e Napoli (20 dicembre).

Oltre a queste date ci sarà un appuntamento speciale il 17 dicembre al TAM Teatro Arcimboldi di Milano dove Jack sarà raggiunto da amici artisti per festeggiare il suo ultimo disco “Miss Italia“, il suo primo album in lingua italiana che non solo è entrato nella top 10 del nostro paese ma soprattutto ha riportato il cantautorato made in Italy nelle classifiche europee a partire da quella inglese (sia quella ufficiale che ai primi posti dei digital store) e da quella tedesca, un risultato davvero eccezionale per una lingua, la nostra, che fatica ad uscire dai nostri confini.

Sul palco prima di Savoretti e la sua band salirà ogni sera una giovane artista: Irene Buselli che sarà protagonista a Genova mentre per tutte le altre date ci sarà un altro grande talento emergente, Layana.

Questo il calendario aggiornato ad oggi del tour:

Venerdì 13 Dicembre 2024 Genova Teatro Nazionale ultimi biglietti disponibili

Sabato 14 Dicembre 2024 Venezia Teatro Malibran SOLD OUT

Lunedì 16 dicembre 2024 Bologna Europauditorium

Martedì 17 dicembre 2024 MILANO TAM – Teatro Arcimboldi Special event

Giovedì 19 dicembre 2024 Roma Auditorium Della Conciliazione

Venerdì 20 Dicembre 2024 Napoli Teatro Acacia

Oltre un milione di copie vendute grazie a 7 album pubblicati in lingua inglese (di cui 2 arrivati al primo posto della classifica UK) in oltre 10 anni di carriera e 20 anni di ricerca espressiva, JACK SAVORETTI ha scritto numerose pagine di canzoni e poesie raccontando una vita da viaggiatore alla ricerca della sua anima artistica divisa tra l’Inghilterra (dove è nato e tutt’ora vive), l’Italia (da cui prende il cognome e una forte passione per la poesia e il romanticismo), la Svizzera (dove ha studiato) e il mondo intero, attraverso cui ha viaggiato negli anni per riuscire a trovare il suo suono, il suo modo di esprimere se stesso.

Culturalmente eclettico e influenzato dalla musica cantautorale americana, inglese e italiana, Savoretti ha iniziato giovanissimo a scrivere poesie. Sarà la madre, una ex modella che frequentava nei suoi anni giovanili Jimi Hendrix e i Rolling Stones, a suggerirgli di prendere in mano una chitarra e di trasferire in musica le sue parole. Il risultato è un insieme di melodie semplici e incisive dominate dal suono della chitarra acustica e da una rara attenzione ai testi che lo porta ad essere spesso paragonato ai grandi cantautori della tradizione anglosassone.

Savoretti può vantare un lungo elenco di collaborazioni che vanno dal pilastro del cantautorato americano Bob Dylan alla diva australiana del pop Kylie Minogue passando per Nile Rodgers, James Blunt, Shania Twain ma anche Ex Otago e Elisa.

“MISS ITALIA” contiene 13 tracce, di cui 12 brani inediti, tra cui spiccano ospiti come CARLA MORRISON, DELILAH MONTAGU, MILES KANE, NATALIE IMBRUGLIA e SVEGLIAGINEVRA e la collaborazione con ZUCCHERO in “Senza una donna (Without A Woman)”, la bonus track del disco che ha visto Savoretti raccogliere l’eredità di Paul Young in uno dei brani più iconici della musica italiana.