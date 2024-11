Genova – Colpo di scena per il cold case dell’omicidio di Nada Cella a Chiavari. Il Tribunale di Genova ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli indagati inseriti nelle nuove indagini

A giudizio Annalucia Cecere, la donna che era già entrata (e subito uscita) dalle indagini ai tempi dell’omicidio, il commercialista Marco Soracco e la madre, accusati di aver nascosto informazioni alla Giustizia e di falsa testimonianza.

Il rinvio a giudizio apre la strada al processo nel quale i nuovi elementi di prova raccolti potrebbero portare alla condanna per l’omicidio di Nada Cella, la ragazza di 24 anni che il 6 maggio del 1996 venne trovata agonizzante, colpita per ben 15 volte con un oggetto contundente, nell’ufficio del commercialista Marco Soracco, in via Marsala.

Nonostante il pessimismo degli ultimi giorni, la corte di Appello di Genova ha accolto la decisione del pm che si è occupato del caso, riaprendolo in seguito al ritrovamento di alcune prove che incredibilmente non erano state prese in considerazione durante le prime indagini successive all’omicidio che è rimasto irrisolto per ben 28 anni.

Il processo si farà e verranno analizzate le nuove risultanze che potrebbero finalmente dare un volto alla persona che quel 6 maggio 1996 trucidò Nada nel fiore degli anni.

Un delitto rimasto irrisolto per decenni nonostante i molti sospetti e le prove ritrovate. Abbastanza per riaprire il caso ma ancora “deboli” per una condanna per omicidio. Si tratta di alcuni bottoni trovati nell’abitazione dell’attuale indagata e che sarebbero molto simili a quello trovato sul luogo del delitto ma anche tracce di DNA che potrebbero essere state individuate sullo scooter appartenente all’attuale indagata che lo ha conservato nella sua nuova casa in Piemonte ed ancora testimonianze raccolte e inserite in un “contesto” che dovrà essere chiarito e definito per poter arrivare ad una condanna.