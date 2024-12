La settimana inizia con tempo stabile ed in prevalenza soleggiato ma è atteso un aumento della nuvolosità per l’avvicinamento di una perturbazione sull’arco alpino, che potrà portare da domani, martedì 3 dicembre, qualche effetto locale e non particolarmente significativo sulla Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 2 Dicembre 2024

Gran parte della giornata sarà caratterizzata da cieli sereni o al più velati sull’intero territorio regionale, dalla sera spesse stratificazioni medio-alte in aumento a partire da ponente.

Venti tra notte e primo mattino deboli dai quadranti settentrionali, possibili rinforzi fino a moderati sul settore centrale. A seguire ventilazione debole di direzione variabile.

Mare poco mosso.

Temperature in generale lieve aumento.

Sulla costa temperature minime tra +7/+11°C e massime tra +13/+18°C

Nell’interno temperature minime tra -3°C/+7°C e massime tra +8/+13°C