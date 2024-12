Genova – E’ una mattinata da incubo quella che stanno vivendo automobilisti e autotrasportatori che in queste ore si sono messi in viaggio lungo il nodo autostradale intorno al capoluogo, dove si registrano code lunghissime sia in A7 che in A10.

Situazione molto complicata lungo la Genova-Savona, in direzione del capoluogo, con ben 10 km di coda che partono dal bivio con l’A26 e arrivano fino al bivio con l’A10, coinvolgendo di fatto tutto il tratto autostradale che percorre il ponente della città.

Non se la passano meglio le centinaia di persone rimaste bloccate in A7, nel tratto compreso tra Genova Bolzaneto e il casello di Genova Ovest: in questo caso, la coda raggiunge una lunghezza di 7 km.

Disagi anche in direzione opposta e in A12 in direzione levante, dove a causa di un incidente si segnalano problematiche alla circolazione tra il bivio con l’A7 e il casello autostradale di Genova Est. Infine, si registra la solita coda in A26 tra Masone e Ovada per lavori.