L’indebolimento del campo di alta pressione presente sul Mediterraneo consente l’arrivo sul Nord Italia e sulla Liguria di correnti umide di provenienza meridionale nei bassi strati che sono responsabili del peggioramento delle condizioni meteo dei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 18 Dicembre 2024

Al mattino nuvolosità bassa ben compatta sarà presente soprattutto sul settore centro-orientale e infatti non possiamo escludere deboli piovaschi intermittenti localizzati tra Genovesato e Tigullio. Qualche schiarita in più solo su Imperiese.

Nel pomeriggio la situazione non cambierà di molto con ancora possibili deboli piovaschi sul centro-levante.

Venti moderati dai quadranti meridionali

Mare mosso specie a levante

Temperature stazionarie

Sulla costa temperature minime tra +7°C/+12°C e massime tra +12°C/+16°C

Nell’interno temperature minime tra +2°C/+7°C e massime tra +8°C/+13°C