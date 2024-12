Lavagna (Genova) – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, sull’autostrada A12 Genova – Livorno, all’altezza del casello di Lavagna per estrarre un automobilista rimasto incastrato tra le lamiere della sua auto coinvolta in un tamponamento a catena avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i mezzi di soccorso e l’automobilista imprigionato tra le lamiere è stato raggiunto e liberato ed infine consegnato al personale sanitario.

Le ambulanze hanno poi trasferito i feriti in ospedale mentre i pompieri sgomberavano la strada dai mezzi incidentati.

Sul posto anche i mezzi delle forze dell’ordine che hanno raccolto elementi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.