Genova – Traffico in tilt dalle prime ore di questa mattina sulle alture del quartiere genovese di Marassi, dove un camion ha perso gasolio sulla strada ed è rimasto bloccato, mandando di fatto in tilt la circolazione nella zona e bloccando a lungo automobilisti e motociclisti, oltre ad un autobus di Amt. E’ accaduto in viale Bracelli intorno alle ore 9:00.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco, che stanno cercando di risolvere la situazione che rimane tuttora complicata. La strada è stata chiusa alla circolazione e sono iniziate le operazioni di bonifica della carreggiata dopo la dispersione della sostanza oleosa.

Nel frattempo, sono diversi gli automobilisti e i motociclisti che risultano bloccati nel traffico da più di un’ora. La situazione non è ancora rientrata alla normalità.