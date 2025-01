Genova – Attimi di grande paura si sono vissuti nel corso del primo pomeriggio di oggi lungo corso Europa, nella carreggiata che viaggia in direzione centro, quando un’auto è andata a finire contro altre vetture in sosta e si è ribaltata. E’ accaduto nei pressi del quartiere genovese di Nervi.

Alla guida della vettura incidentata si trovava un uomo di circa 70 anni che, fortunatamente, non è rimasto ferito nell’impatto. In generale non risultano persone ferite o contuse.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia locale, i quali si sono messi al lavoro per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e per gestire il traffico che si è creato nella zona nel giro di pochi minuti.