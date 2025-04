Autostrade, mezzo in fiamme in A12: traffico ancora bloccato, più di 10km di coda

Sestri Levante (Genova) – Continua ad essere paralizzato il traffico lungo l’Autostrada A12 dopo che questa mattina, intorno alle ore 11, un mezzo pesante che stava percorrendo il tratto tra Sestri Levante e Lavagna ha improvvisamente preso fuoco mentre si trovava in galleria.

L’incendio è avvenuto nei pressi di un’area cantiere dove è previsto uno scambio di careggiata e dove, quindi, il traffico procede in un’unica corsia in entrambe le direzioni. Questo ha avuto ripercussioni pesantissime sul traffico sia verso levante che verso ponente, obbligato i soccorsi a chiudere l’Autostrada nel tratto compreso tra Chiavari e Sestri Levante.

I vigili del fuoco sono intervenuti e hanno dato il via alle complicate operazioni di spegnimento dell’incendio. L’autista del camion, invece, è riuscito ad uscire in maniera autonoma dal mezzo, ma avendo respirato tanto fumo è stato accompagnato in codice giallo, di media gravità, all’ospedale di Lavagna dai sanitari del 118 giunti sul posto.

A distanza di più di tre ore dall’accaduto, la situazione non è ancora rientrata alla normalità.

Il tratto di Autostrada risulta ancora chiuso e lunghe code si stanno accumulando sia verso Genova, in particolare tra Deiva Marina e Sestri Levante, che in direzione opposta: verso levante, nello specifico, si segnalano circa 10 km di coda tra il casello di Rapallo e quello di Chiavari, dove i mezzi sono poi obbligati ad uscire momentaneamente dall’A12.

Al momento non sono chiari i tempi di ripristino della viabilità. Un’ipotesi potrebbe essere quella di trasferire il traffico ad un’unica corsia nell’altra carreggiata, ma i lavori previsti in quel tratto potrebbero non rendere percorribile questa possibilità.

Sono centinaia i mezzi al momento bloccati, pesanti ripercussioni si registrano anche lungo l’Aurelia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da LiguriaOggi.it (@liguriaoggi.it)

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0

Per segnalazioni alla Redazione – Whatsapp 351 5030495 – redazione@liguriaoggi.it