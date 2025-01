Il campo di alta pressione anticiclonica presente sull’Europa centrale va indebolendosi e la coincide con la risalita di un minimo depressionario dal nord Africa al Mar Ligure che determina, per i prossimi giorni, tempo variabile, a tratti perturbato e ventoso.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 19 Gennaio 2025

Fino alle prime ore del mattino deboli precipitazioni in risalita dal Mar Ligure interesseranno il centro-ponente, specie interno; in tale contesto, non sono esclusi fiocchi di neve fino a fondovalle sui versanti padani centro-occidentali ed oltre i 1200 metri sulle Alpi Liguri.

Nel corso della mattinata esaurimento dei fenomeni con ampie schiarite associate ovunque, fatta eccezione per residui annuvolamenti sul ponente interno.

Nel corso del pomeriggio nuovo generale incremento della copertura nuvolosa e, in serata, si ripresenteranno dei piovaschi sparsi; possibili fiocchi di neve oltre i 500-700 metri in Val Bormida, a quote più elevate tra Val d’Orba e Valle Stura.

Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali, raffiche di burrasca tra Genova e Capo Mele.

Mare stirato o mosso sotto-costa, molto mosso al largo.

Temperature minime in aumento sui versanti padani occidentali, stazionarie o in lieve calo altrove. Massime in diminuzione.

Costa: Min: +6°C/+12°C – Max: +10°C/+16°C (punte massime sull’imperiese)

Interno: Min: -4°C/+5°C – Max: +5°C/+10°C