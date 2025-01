Genova – Come se non bastasse il guasto alla linea ferroviaria che ha interrotto la circolazione tra Finale Ligure e Savona con conseguenti disagi su tutta la regione, nella mattinata odierna si registrano anche pesanti problematiche per quanto riguarda il traffico autostradale.

In A12 i disagi si segnalano tra Ronco Scrivia e Busalla e tra il bivio con l’A12 e il casello di Genova Ovest in direzione sud, mentre in uscita dal casello di Genova Bolzaneto per chi viaggia in direzione nord.

Anche in A10 le problematiche sono causate dai cantieri presenti, con 3 km di coda verso tra Savona e Albisola e con traffico intenso tra Genova Pra’ e il bivio con l’A7. In direzione opposta, si segnala 1 km di coda tra Varazze e Celle Ligure.

Infine, disagi per chi viaggia verso nord in A26 con circa 1 km di coda sia tra il bivio con l’A26 e Masone che tra Masone e Ovada.