Genova – Colpo di scena nel progetto per il nuovo stadio Luigi Ferraris a Marassi. In una riunione organizzata in Comune dal sindaco facente funzione Pietro Piciocchi alla quale hanno partecipato i vertici di Genoa e Sampdoria e Cds, la società che ha già ricostruito il Palazzetto dello Sport e che lavora al Waterfront, è stato sottoscritto un accordo che dovrebbe portare alla realizzazione del nuovo stadio, con importanti ricadute anche sul quartiere di Marassi, in vista degli Europei di Calcio del 2032.

L’accordo prevede un iter che le società, il Comune e Cds si impegnano a seguire e che prevede la realizzazione del nuovo stadio entro e non oltre il 2029.

L’intesa che sarebbe stata sottoscritta da il via al complesso iter burocratico per il progetto, la ricerca dei fondi necessari alla realizzazione dell’opera ma, al momento, non comprende i desiderata dei diretti interessati, i Cittadini di Marassi che da tempo stanno mettendo in discussione la permanenza dello stadio nel quartiere a causa dei crescenti disagi causati da partite che non sono più solo nel fine settimana ma impattano su traffico e sicurezza anche più giorni alla settimana.

Sarà quindi necessario anche un passaggio “pubblico” prima che qualcosa venga “paracadutato” su un quartiere che già paga una servitù alla città senza averne in cambio che fastidi e disagi come viabilità modificata, limitazioni al diritto di libertà di spostamento con la chiusura di intere vie con griglie e saracinesche e, ancora, divieti di sosta e obbligo di spostare l’auto in occasione di ogni partita.

Un passo importante anche per il sindaco “in pectore” Piciocchi che potrebbe essere il candidato del centro-destra per la corsa alla carica di sindaco e non ha ancora ascoltato la “voce” del quartiere.

——————————————————————————————————

Resta aggiornato con le Notizie della Liguria!

Iscriviti al canale Telegram di LiguriaOggi.it – https://t.me/liguriaoggi

Iscriviti alla pagina Facebook – https://www.facebook.com/liguriaoggi

Iscriviti al canale whatsapp – https://whatsapp.com/channel/0029VaDKB3b4dTnRSuqpyH2f

Le notizie di LiguriaOggi.it viaggiano anche su Threads iscrivendosi gratuitamente qui: https://www.threads.net/@liguriaoggi.it?invite=0

Contatta la Redazione di LiguriaOggi.it per eventuali segnalazioni o via email redazione@liguriaoggi.it o via Whatsapp al numero 351 5030459