Genova – La partita di calcio tra Genoa e Monza delle ore 20,45 verrà disputata nonostante lo stato di allerta arancione per maltempo e le previsioni meteo che non lasciano sperare nulla di buono per la serata in arrivo. Lo hanno comunicato i responsabili di gioco e della sicurezza delle 30mila persone attese in arrivo, questa sera, nello stadio Luigi Ferraris che si trova in area esondabile, in un quartiere dove le alluvioni hanno causato decessi e vicino al corso del torrente Bisagno.

Con la notizia dell’aggravamento delle previsioni meteo di Arpal, che ha diffuso lo stato di Allerta Arancione nel centro Liguria e addirittura Allerta Rossa nel Levante regionale, erano circolati i primi “dubbi” sulla possibilità di far confluire un numero così alto di persone, in un quartiere a rischio e con i pesanti disagi causati normalmente da ogni incontro di calcio.

La discussione si è fatta rovente sui social e poi è arrivata la decisione finale e gli organizzatori hanno deciso di prendersi tutte le responsabilità collegate alla decisione di non concellare o rinviare l’incontro.

