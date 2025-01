Santa Margherita Ligure (Genova) – Scuole di ogni ordine e grado chiuse, domani, martedi 28 gennaio, in tutto il territorio del Comune di Santa Margherita, lo ha deciso il Sindaco a seguito dell’allerta arancione scattata alle 15.00 di oggi e che resterà in vigore sino alle 14.00 di domani, martedì 28 gennaio.

Questi gli altri provvedimenti presi:

1. La chiusura del centro diurno, della biblioteca comunale e del centro di aggregazione giovanile.

2. La sospensione di tutte le manifestazioni sportive nonché degli spettacoli su area pubblica, in locali pubblici o aperti al pubblico programmati nel territorio di Santa Margherita Ligure. (N.B. Il reading previsto a Spazio Aperto alle 16.30 in occasione del Giorno della Memoria è stato rinviato al 6 febbraio).

3. La chiusura delle strutture cimiteriali e dei parchi e giardini comunali aventi sede nel territorio comunale di Santa Margherita Ligure.

4. La chiusura della biglietteria AMT e degli Uffici dello IAT siti in Piazza V. Veneto

5. La sospensione di ogni fiera e mercato sul territorio comunale.

6. La chiusura di tutti gli impianti sportivi comunali aventi sede nel territorio di Santa Margherita Ligure.

7. La chiusura dell’impianto di Minigolf di C.so Rainusso.

8. La chiusura del Diurno sito in Via Solimano, 26

9. È istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, per ogni categoria di veicoli in Via XXV Aprile dal civico 26A fino all’intersezione con Largo Giusti.

Si ricorda che ai sensi del regolamento per la gestione dei rifiuti, in caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse o allerta meteo gialla od arancione, il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuata solo se strettamente necessario; in caso di allerta rossa è vietata e sanzionata.