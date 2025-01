Genova – Mondo sportivo rossoblu in lutto per la morte di Padre Mauro Brezzo, cappellano della chiesa dell’Ospedale San Martino e grandissimo tifoso genoano.

Lo salutano con affetto i tifosi della squadra genovese, tra i quali era molto conosciuto e stimato ma anche i tanti pazienti e famiglie che hanno avuto il piacere di conoscerlo nei momenti delicati dei ricoveri in ospedale dove Padre Mauro era di casa e dove cercava sempre di stare accanto alle persone nel momento del bisogno, anche solo per fare quattro chiacchiere e distrarsi un pò.

