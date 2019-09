Genova – Ancora una volta, si conferma elevatissimo il valore degli acquisti che le Cooperative di Coop Consorzio Nord Ovest effettuano in Liguria.

Nel 2018 gli acquisti fatti da Nova Coop (Piemonte) e Coop Lombardia hanno superato gli 80 milioni di euro, contribuendo a creare ricchezza e occupazione sul territorio ligure.

La Cooperativa più attenta alla valorizzazione dei prodotti locali è Coop Liguria che, da sola, ha pesato sugli acquisti per il 50%, comprando da imprese liguri prodotti per 40 milioni di euro.

Alcune imprese locali, inoltre, hanno avuto l’opportunità di diventare fornitori Coop Italia, producendo in Liguria alcuni prodotti venduti su tutto il territorio nazionale con il marchio Coop: queste 12 imprese liguri, produttrici di olio, pesto, olive taggiasche, focaccia al formaggio, frutta secca, dolci, conserve di pesce e altro, nel 2018 hanno fatturato con Coop Italia ben 67 milioni di euro.

Per far conoscere i numeri di questi acquisti e per offrire una vetrina alle imprese locali, anche quest’anno Coop Liguria promuove l’iniziativa “Prodotti in Liguria. Il buono del nostro territorio” offrendo a prezzo scontato, fino al prossimo 6 ottobre, i prodotti di tutti i 128 produttori liguri presenti nel suo assortimento, e pubblicando e diffondendo un opuscolo che racconta brevemente la storia e le caratteristiche di ciascuna di queste imprese.

Il Presidente di Coop Liguria, Francesco Berardini, commenta così l’iniziativa: “Imprese che lavorano con passione e rispetto, per le persone e per il territorio, realizzando prodotti di eccellenza, e che condividono i principi cardine con cui opera da sempre a cooperazione di consumatori: controllo puntuale delle filiere, attenzione alla sostenibilità dei processi, tracciabilità totale dei prodotti, massima attenzione alla sicurezza dei prodotti e dei lavoratori. Valorizzare le imprese locali e aiutarle a crescere, aprendo loro un mercato più ampio grazie a Coop Consorzio Nord Ovest e Coop Italia, è da sempre un impegno che Coop Liguria considera parte integrante della propria missione di Cooperativa di consumatori radicata sul territorio. Un impegno che oggi assume un rilievo ancora maggiore dopo che il crollo del ponte Morandi ha colpito così duramente la nostra economia regionale“.