Genova – Proseguono le indagini sul ritrovamento, avvenuto ieri pomeriggio, del corpo senza vita di uno studente italiano di origini albanesi.

Il giovane di 20 anni è stato trovato ormai cadavere in un parcheggio di una via laterale di corso Europa, all’altezza dello stadio Carlini.

A dare l’allarme una passante che ha notato il corpo ed ha chiamato i soccorsi e poi le forze dell’ordine.

Quando è arrivata l’ambulanza, però, per il ragazzo non c’era più nulla da fare.

Si indaga per capire come sia avvenuto il decesso e le eventuali responsabilità.

Il corpo è stato trovato alla base di una cancellata alta oltre 4 metri e si suppone che il ragazzo sia caduto nel tentativo di scavalcarla.

Gli accertamenti sono rivolti anche a capire se si sia trattato di un incidente o se, invece, il ragazzo si sia deliberatamente lanciato dalla cancellata per un folle gesto autodistruttivo.