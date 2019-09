Imperia – Decine e decine di banchi oggi nella città del ponente ligure. Ritorna oggi domenica 29 settembre la Fiera dell’Angelo di Imperia, che farà compagnia a cittadini e turisti con le numerose bancarelle allestite per le vie cittadine che proporranno per l’intera giornata prodotti di tutti i tipi.

La novità di quest’anno è rappresentata dalla location: i banchi infatti saranno disposti per la prima volta sul lungomare Amerigo Vespucci e apriranno i battenti fin dalle prime ore della mattina.

Numerosi commercianti arriveranno quindi da tutte la parti del Nord Italia per proporre al pubblico i propri prodotti, in un appuntamento che è considerato da sempre un classico della città d’Imperia.

L’appuntamento con le bancarelle ad Imperia sarà nuovamente ripetuto anche settimana prossima, domenica 6 ottobre, per l’attesa Fiera di San Francesco, allestita invece in via Cascione.

“Due appuntamenti importanti, rinnovati nella loro concezione, che riteniamo troveranno una buona accoglienza da parte di cittadini e visitatori – ha dichiarato l’assessore al Commercio Gianmarco Oneglio – Imperia vuole essere viva anche sul fronte degli eventi commerciali. C’è stata attenzione particolare a ridurre al minimo i disagi viabilistici per la fiera di domenica e credo che la soluzione trovata sarà apprezzata”.