Genova – Incidente mortale, nella notte, in via Cornigliano, nell’omonimo quartiere genovese. Per cause ancora in via di accertamento un’auto della polizia ha travolto uno scooter condotto da un 25enne che ha perso la vita nel tragico schianto.

L’incidente è avvenuto nelle vicinanze della stazione di Cornigliano e sul posto sono accorse le ambulanze del 118 e altre auto delle forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni i due mezzi si sarebbero scontrati frontalmente con il giovane che procedeva in direzione ponente e la macchina della polizia in direzione centro.

Il centauro è stato sbalzato dalla sella dello scooter ed è caduto dopo un volo di diversi metri che gli ha procurato ferite mortali.

All’arrivo dell’ambulanza il giovane era già deceduto.

Nessuna ferita, invece, per gli agenti presenti nell’auto.

In corso i rilievi e l’acquisizione delle telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.