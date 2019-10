Genova – I vigili del fuoco sono intervenuti allicrocio tra via cravasco e via sorgenti sulfuree a Palmaro per un albero pericolante che si era pericolosamente inclinato verso una fermata dell’autobus e sul passaggio pedonale verso le scuole soprastanti.

La segnalazione, giunta al Municipio VII che sta monitorando da ore la delicata situazione del ponente genovese, è stata inoltrata ai pompieri che sono subito intervenuti con una autoscala ed hanno tagliato l’albero prima che potesse cadere.

Numerosi gli interventi per piccole frane e allagamenti nel ponente dove, in 12 ore, sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia. Un vero record stagionale.