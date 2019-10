La Spezia – Una notte dedicata al mistero nella città della Spezia. Arriva giovedì 31 ottobre, dalle ore 21 alle ore 23, in occasione di Halloween 2019, la “Notte mostruosa” al Museo del Castello di San Giorgio.

Genitori e bambini, rigorosamente mascherati, potranno prendere parte alla serata che offrirà laboratori didattici e ludici ispirati ai temi dell’arcano dall’antichità fino ai giorni nostri e tanti divertenti spettacoli teatrali per festeggiare a dovere la serata più spaventosa dell’anno.

Al fine di agevolare l’accesso alla struttura, è già stata aperta la prevendita dei biglietti d’ingresso presso il Teatro Civico di piazza Mentana 1 e all’infocenter di via del Prione 234. La serata avrà il costo di 5 euro per i bambini dai 4 agli 11 anni, di 3 euro per i partecipanti sopra i 12 anni e sarà gratuita per i piccoli dai 0 ai 3 anni. I secondi e i terzi figli, inoltre, pagheranno solamente 3 euro.

A causa dei lavori di manutenzione dell’ascensore per il Castello, sarà disponibile un autobus navetta gratuito con partenza da piazza Verdi dalle ore 20 alle ore 24.