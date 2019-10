Genova – Andrà in scena fino al 27 ottobre 2019 lo spettacolo “Il Grigio” di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, con protagonista Elio, leader storico de Le Storie Tese. Sul palco del Teatro Modena di Genova sarà portata la versione definitiva dell’opera, con l’adattamento e la regia di Giorgio Gallione, arricchita da una decina di canzoni. Lo spettacolo fa parte del programma della stagione 2019/20 del Teatro Nazionale di Genova.

Il Grigio racconta le vicissitudini di un uomo che, deciso ad allontanarsi da tutto e da tutti, si ritira in campagna per condurre quella che riteneva una vita tranquilla. La sua solitudine viene però disturbata da un topo: si tratta del “grigio” appunto, forse un fantasma, forse una proiezione della mente dell’uomo. Dipenderanno da lui gli incubi e i flussi di coscienza che verranno vissuti dal protagonista. Elio ha raccontato: «Non mi ero mai confrontato con la produzione di Gaber, nonostante la consideri meravigliosa e intelligente… Il grigio sono io, sei tu, è una parte che abbiamo tutti in qualche modo dentro di noi».

Presentato per la prima volta nel 1988, Il grigio nella versione originale era un monologo, uno dei pochi spettacoli esclusivamente in prosa di Giorgio Gaber e Sandro Luporini.

