Genova – Riprenderà a girare sabato 26 ottobre la ruota panoramica del Porto Antico che è stata nuovamente spostata e torna nella collocazione originaria, in testa ai Magazzini del Cotone.

L’enorme attrazione turistica ha trascorso l’estate accanto al Bigo e ora, per motivi sconosciuti, torna al suo posto per la gioia dei turisti e delle famiglie in visita all’area del Porto Antico.

In occasione della nuova “inaugurazione” la ruota panoramica offrirà corse a prezzo scontato e promozionale.

Resta la curiosità per il duplice spostamento che certamente è costato tempo e denaro, e che non sembra aver alcuna motivazione.