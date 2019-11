Genova – La 68esima stagione del Cineforum Genovese, una delle istituzioni culturali più longeve di Genova, avrà inizio lunedì 11 novembre. Fino a maggio 2020, nella sede del Cinema Cappuccini in piazza dei Cappuccini 1, sono previste 22 giornate di proiezioni programmate, con titoli selezionati tra le migliori produzioni mondiali cinematografiche.

Il primo appunamento è per lunedì 11 novembre con il film di François Truffaut del 1973 “La nuit americaine” con Jacqueline Bisset e Valentina Cortese; seguirà “La favorita” di Yorgos Lanthimos con Olivia Colman ed Emma Stone il 18 novembre e il film documentario di Nanni Moretti “Santiago, Italia” il 25 novembre.

Le proiezioni successive toccheranno Paesi e culture diverse viste dal cinema di oggi: “3 manifesti a Ebbing, Missouri” di Martin McDonagh (2 dicembre), “Cafarnao” di Nadine Labaki (27 gennaio), “Tutti pazzi a Tel Aviv” di Sameh Zoabi (3 febbraio), “La donna elettrica” di Benedikt Erlingsson (17 febbraio), “Sofia” di Meryem Benm’Barek (2 marzo), “Oro verde” di Cristina Gallego (9 marzo), “Un affare di famiglia” di Hirokazu Kore’eda (23 marzo), “Cold war” di Pawel Pawlikowski (30 marzo), “Bangla” di Phaim Bhuiyan (6 aprile) e “I figli del Fiume Giallo” di Jia Zhangke (20 aprile).

Il Cineforum dedicherà spazio anche agli autori che hanno caratterizzato la stagione cinematografica più recente: “Il Traditore” di Marco Bellocchio con Piefrancesco Favino e Luigi Lo Cascio (9 dicembre), “Dolor y Gloria” di Pedro Almodovar con Antonio Banderas (16 dicembre), “5 è il numero perfetto” di Igor Tuveri con Toni Servillo e Valeria Golino (16 marzo), “I morti non muoiono” di Jim Jarmusch con Bill Murray e Steve Buscemi (4 maggio) “I fratelli Sisters” di Jacques Audiard con John C. Reilly e Joaquin Phoenix(11 maggio) e “Gloria Belle” di Sebastian Lelio – di cui il Cineforum ha proposto nel tempo tutti i film usciti in Italia – con Julianne Moore e John Turturro (18 maggio).

Il classico restaurato di questa stagione, iniziativa che il Cineforum porta avanti da tempo, sarà un film messicano del 1946 in programma il 20 gennaio: “Enamorada” di Emlio Fernandez, pellicola quasi dimenticata ma opera importantissima nella storia del cinema mondiale.

La stagione si concluderà il 25 maggio con la proiezione di un film scelto dai soci del Cineforum.

Le proiezioni avranno luogo nelle date indicate sempre alle ore 15.00, alle 17.30 e alle 21.15.