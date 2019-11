Ancora condizioni di estrema variabilità sulla Liguria con alternanza di schiarite e passaggi nuvolosi che potranno essere accompagnati da precipitazioni anche intense.

L’arrivo di correnti molto fredde dal nord porterà un brusco abbassamento delle temperature tra domenica e lunedì.

Queste le previsioni meteo per le prossime ore di Limet Liguria:

Sabato 9 novembre 2019

Prima dell’alba possibilità di rovesci sullo Spezzino, in attenuazione; a seguire qualche rovescio accompagnato da occasionali colpi di tuono si posizionerà tra il Genovese di Ponente e il Savonese orientale, ma con effetti più vistosi in mare aperto; sul resto della regione nubi sparse e basso rischio di pioggia. In giornata nubi sparse su tutta la regione con ancora rovesci e temporali che si concentreranno in mare aperto, senza escludere qualche interessamento della costa genovese; altrove tempo asciutto.

Venti deboli da nord a ponente e sul centro, deboli da sud-est a levante.

Mare da molto mosso a mosso, con moto ondoso in ulteriore calo.

Temperature: Pressoché stazionarie

Costa: min +9/+13°C, max: +14/+16°

Interno: min +2/+8°C, max: +9/+14°C

Domenica 10 novembre 2019

Nuvolosità sparsa su tutta la regione, più intensa sui versanti padani centro-occidentali dove non escludiamo qualche locale pioviggine; sul resto della regione tempo asciutto fino a sera.

Venti da moderati a forti tra nord e nord-est.

Mare stirato sotto-costa e mosso al largo.

Temperature in diminuzione.

Lunedì 11 novembre 2019

Generale aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Dal pomeriggio precipitazioni sparse segnatamente sul settore centro-occidentale con possibilità di precipitazioni nevose sopra i 1200-1400 metri.