Genova – Prosegue il percorso di elettrificazione del trasporto pubblico intrapreso da Amt.

A partire da oggi, lunedì 11 novembre, i bus elettrici sono entrati in servizio anche sulla linea 517 che collega via Obertdan a Capolungo.

La linea 517 diventerà totalmente Green nelle prossime settimane con l’arrivo dei restanti mezzi del nuovo parco.

Nella flotta di Amt già la linea 518, interna all’ospedale San Martino e la linea 516 che collega via Oberdan a Sant’Ilario sono elettriche.

I nuovi bus elettrici, identificabili dalla livrea bianca e rossa, sono mezzi Rampini, modello Alè EL E80, lunghi da 7,8 metri completamente full electric e sono in grado di trasportare 45 posti totali di cui 10 a sedere.

I bus sono dotati di pianale ribassato, pedana per l’accesso delle persone in carrozzella, porta centrale scorrevole, impianto di climatizzazione e telecamera per la videosorveglianza di bordo.

I veicoli sono completamente elettrici e hanno batterie a bordo per un totale di 180kWh con sistema di ricarica notturna in rimessa.