Genova – Una sbarra metallica di uno stand che cede e due studenti dell’Istituto Meucci – Gaslini vengono colpiti e feriti. E’ il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina, ai Magazzini del Cotone, dove si tiene l’edizione 2019 di Orientamenti, salone della Formazione della Liguria.

Per cause ancora da accertare uno stand della fiera ha registrato un improvviso cedimento della struttura e una sbarra metallica è precipitata a terra colpendo uno studente ad una spalla ed un altro al piede.

Momenti di apprensione per gli studenti e per le persone che hanno assistito all’incidente e sul posto sono accorsi i mezzi del 118.

Il personale paramedico ha esaminato i due giovani che sono stati poi trasferiti in ospedale per le visite del caso e per gli accertamenti necessari.

Il seminario che si stava tenendo nella struttura è stato annullato mentre nel salone si sono vissuti momenti di comprensibile paura per l’arrivo delle ambulanze.