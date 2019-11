Genova – Vasco Rossi NonStop Live 018+019 nelle sale UCI della Fiumara dal 25 al 27 novembre. Sbarca anche nel capoluogo ligure il music film che racchiude la storia dei primi due tour NonStop Live. 2018 e 2019.

Il film evento, distribuito da QMI Stardust, è ideato e diretto da Pepsy Romanoff che ha fedelmente registrato immagini, suoni, colori e parole dei momenti più significativi di questi ultimi due anni.

Da come nasce una scaletta “perfetta” al fronte del palco, Vasco Rossi racconta i segreti delle sue scelte, affida pensieri ed emozioni alla telecamera che lo riprende in vari momenti: dall’intimità di una sala d’incisione, alle prove con la band, lo show mentre si compone… fino all’esplosione finale dello stadio. La sua musica come non è mai stata raccontata con immagini inedite e, per la prima volta, la voce dei protagonisti.

La multisala proietterà Vasco Non Stop Live 018+019 dal 25 al 27 novembre alle 18:00 e alle 20:30

Il costo del biglietto è di 15 euro per l’intero e 13 euro per il ridotto.