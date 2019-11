Genova – Saranno le telecamere del circuito di sorveglianza a fornire gli elementi utili a chiarire il misterioso episodio avvenuto ieri sera al centro commerciale Fiumara di Sampierdarena.

Ignoti hanno spruzzato il contenuto di uno spray urticante al peperoncino passando rapidamente tra la folla in coda ad un fast food ed in breve si è scatenato il panico.

Nella ressa cinque persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale con i sintomi di una intossicazione. Una di loro è una bambina di appena 10 anni che è stata ricoverata all’ospedale Gaslini.

Fortunatamente per loro solo ferite lievi ma la bravata poteva avere ben altre conseguenze.

I carabinieri che indagano sul caso hanno acquisito le registrazioni video e potrebbero già essere vicini ad identificare la persona – sembra un giovane – che ha causato tanto allarme.