Genova – Autostrada A10 Genova – Ventimiglia chiusa per una notte, nel tratto tra Genova Prà e Genova Aeroporto.

Sulla A10 Genova-Savona, per programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 21:30 di giovedì 21 alle 5:30 di venerdì 22 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Genova Pra’ e Genova Aeroporto, verso Genova.

In alternativa, chi è diretto verso Genova, dovrà uscire alla stazione autostradale di Genova Pra’.