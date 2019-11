Genova – Una frana ai piedi dei piloni che reggono il viadotto dell’Autostrada A26 Voltri Gravellona Toce, in via Ovada, a Voltri, sta provocando forte preoccupazione tra i residenti della zona che chiedono verifiche urgenti sul movimento franoso e sulla sicurezza dei piloni.

Una delle numerose frane registrate nel territorio di Voltri, estremo ponente genovese, allarma i cittadini anche alla luce dei tragici fatti registrati con il crollo di ponte Morandi.

Nella notte, infatti, una vecchia frana del 2014 è tornata a muoversi in via Ovada, proprio alla base di uno dei piloni che sostiene il viadotto soprastante.

Terriccio e sassi che si sono riversati in strada, spinti dalla forza delle precipitazioni abbondanti ma chi vive nella zona ha paura e chiede rassicurazioni e un rapido intervento di chi è preposto a valutare la sicurezza del terreno e anche della struttura sovrastante.

Una verifica prudenziale per escludere ogni eventuale pericolo e per rassicurare chi vive in zona e chi viaggia in auto.