E’ già finita la pausa nel maltempo che da settimane imperversa sulla Liguria e torna lo stato di allerta arancione per piogge intense.

A preoccupare è soprattutto il rischio di nuove frane e smottamenti su un territorio già piuttosto provato e dove il terreno è intriso di acqua e non ne regge altra.

ARPAL ha, dunque, emanato lo stato di allerta gialla e allerta arancione per la giornata di oggi, mercoledì 27 novembre che avrà queste modalità:

GIALLA SU TUTTE LE ZONE DALLE 3 ALLE 8 a seguire:

PONENTE, BACINI PICCOLI E MEDI (ZONA A) prosecuzione in GIALLA FINO ALLE 15. Per i bacini grandi gialla dalle 6 alle 15;

CENTRO LEVANTE (ZONE B, C, E) ARANCIONE DALLE 8 ALLE 18. Per i bacini grandi di C ed E gialla solo gialla dalle 6 alle 18;

ENTROTERRA DI CENTRO PONENTE, BACINI PICCOLI E MEDI (ZONA D): ARANCIONE DALLE 8 ALLE 15 POI GIALLA FINO ALLE 18. Per i bacini grandi gialla dalle 6 alle 15.

Questi i fenomeni previsti per oggi e per i prossimi giorni:

MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE: l’ approssimarsi di un sistema frontale sulla regione determina dalle prime ore della mattina precipitazioni con intensità fino a moderata e cumulate fino ad elevate. I fenomeni assumeranno carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di temporali forti o organizzati su tutte le zone. Graduale attenuazione dei fenomeni dal pomeriggio a partire da Ponente. Intensificazione della ventilazione dai quadranti meridionali con raffiche fino a 65-75 km/h su ABCE.

GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE: Mare localmente agitato su C e coste orientali di B per onda da sud-ovest (periodo 7-8 secondi).