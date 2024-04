Recco – Un incontro in Sala Polivalente per esplorare i benefici degli oli essenziali. E’ capitato a molti di restare incantati dall’aroma di una pianta, tentato dal profumo dolce di una rosa, o confortato dalla fragranza fresca di un limone appena tagliato. Sono i benefici degli oli essenziali aromatici prodotti in natura. Per approfondire l’argomento, sabato 27 aprile, alle ore 17, la Sala Polivalente ospiterà un evento dedicato al benessere psico-fisico, incentrato sull’uso pratico e le applicazioni degli oli essenziali.

Gli specialisti certificati in oli essenziali, Francesco e Mimma Timpani interverranno, con l’istruttrice di yoga Federica Bimbi, per condividere le loro conoscenze. E’ questa l’occasione per imparare da esperti l’utilizzo di questi particolari oli nel quotidiano per migliorare il benessere psico-fisico. Con il patrocinio di Comune e Pro Loco.