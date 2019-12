Le correnti moderatamente fredde che ci stanno interessando verranno gradualmente sostituite da aria umida proveniente dal mare a partire dal pomeriggio di venerdì. Sulla Liguria annuvolamenti sparsi, ma con basso rischio di pioggia.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 5 dicembre 2019

Su tutta la regione avremo nuvolosità sparsa in genere di tipo medio-alto. Il cielo potrebbe apparire di un colore grigio-biancastro con il sole che si vedrà come dietro un vetro smerigliato. Nubi più basse saranno presenti sui versanti padani occidentali e sulle Alpi liguri. Non si prevedono piogge.

Venti forti da nord al mattino sul settore centro-occidentale della costa, in lenta attenuazione nel corso della giornata; da moderati a deboli tra est e nord-est a levante.

Mare stirato sotto costa, da molto mosso a mosso al largo

Temperature in aumento specie nei valori massimi ad est di Portofino e ad ovest di Capo Mele.

Costa: min +8/+11°C, max: +12/+17°C.

Interno: min +0/+6°C, max: +8/+13°C.

Venerdì 6 dicembre 2019

A ponente cielo in prevalenza sereno per l’intera giornata. Da Genova verso levante nubi sparse più intense nel pomeriggio e in serata, senza precipitazioni.

Venti deboli da nord al mattino, in rotazione a sud ovest (sempre deboli) nel pomeriggio.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in ulteriore aumento specie nei valori minimi.

Sabato 7 dicembre 2019

Cielo velato a ponente, nubi irregolari sul Levante con qualche debole pioggia limitatamente allo Spezzino. Ventilazione tra sud e sud ovest moderata, mare mosso.