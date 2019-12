Pearl Harbor (Hawaii) – Ha sparato uccidendo due persone prima di rivolgere l’arma contro se stesso.

E’ accaduto all’interno della base militare americana di Pearl Harbor, alle Hawaii.

Intorno alle 14.30 ora locale, le 20.30 in Italia, un marinaio della marina americaba avrebbe aperto il fuoco all’interno della base navale colpendo e uccidendo due civili per poi togliersi la vita.

Una terza persona è rimasta colpita dagli spari e si trova ora ricoverata in condizioni stabili.

Come riferito dalla stessa Marina americana, la base militare è rimasta in lockdown per circa due ore.

Sull’accaduto è stata aperta un’inchiesta.

Al momento della sparatoria, erano in corso i preparativi per la cerimonia di commemorazione dell’attacco giapponese del 7 dicembre 1941.