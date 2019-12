Genova – E’ una mattinata di difficoltà per quanti viaggiano sulla rete ferroviaria ligure del Levante.

La circolazione dei convogli, infatti, risulta fortemente rallentata a causa di un controllo tecnico a un treno in corso tra Pontetto e Pieve Ligure.

Trenitalia fa sapere che i tempi di percorrenza sono aumentati di circa 35 minuti per i treni in viaggio e che la riprogrammazione dell’offerta commerciale è in corso.

Disagi si registrano anche alla stazione della Spezia dove i treni in arrivo dalla Toscana stanno facendo segnare ritardi di oltre un’ora.