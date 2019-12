Genova – Terminata l’emergenza maltempo si torna a pagare il biglietto per utilizzare autobus, metropolitana e ascensori.

Ad annunciarlo ufficialmente il sindaco Marco Bucci che ha ricordato con un post su Facebook che da domani mattina, lunedì 9 dicembre, il trasporto pubblico torna a pagamento.

Superato il momento di crisi, legata all’imperversare del maltempo e delle ripercussioni sul traffico cittadino, i genovesi dovranno tornare ad usare il biglietto per viaggiare sui mezzi pubblici.

Da domani mattina riprendono anche i controlli a campione e chi verrà trovato sprovvisto di biglietto o di abbonamento verrà multato.

Le giornate con il biglietto gratuito hanno fatto registrare un aumento record dei passeggeri a riprova che l’uso del mezzo pubblico è anche una scelta economica.

Allo studio nuove formule di abbonamento che potrebbero passare da una sorta di “tassa” per tutti i cittadini per finanziare l’uso senza biglietto.

AMT perdeva circa 180mila euro al giorno per il periodo senza biglietto e i possessori di abbonamenti hanno minacciato azioni legali per ottenere un risarcimento o un prolungamento degli abbonamenti per i giorni in cui i mezzi erano gratuiti.