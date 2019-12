Fabiano Basso (La Spezia) – Intervento dei Vigili del Fuoco della Spezia, questa notte, in via delle Cave, a Fabiano Basso, per l’incendio che ha interessato un capanno degli attrezzi. Fabiano Basso (La Spezia) – Intervento dei Vigili del Fuoco della Spezia, questa notte, in via delle Cave, a Fabiano Basso, per l’incendio che ha interessato un capanno degli attrezzi.

Il piccolo fabbricato in legno è stato avvolto dalle fiamme e in parte distrutto, così come il contenuto.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che il rogo si propagasse all’abitazione adiacente, che non ha subito danni.

Vista l’entità dell’incendio, la sala operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato sul posto anche un’autobotte supplementare per far fronte alla forte necessità di acqua.

L’opera di spegnimento e la successiva bonifica hanno richiesto un paio d’ore.